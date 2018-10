Seara in care Becali i-a luat ultimul strop de demnitate lui Dica. Atac si la Meme Stoica: "Daca ii dau libertate, se alege praful!"

Becali a recunoscut ca el l-a schimbat pe Tanase la pauza cu Morutan, si nu Dica.

Patronul FCSB a raspuns amuzat cand a fost intrebat despre acest lucru: "Nu imi mai aduc aminte..."

Becali a explicat apoi ca, intr-adevar, Dica nu are putere deplina de antrenor la FCSB. Cuvintele lui Becali l-au vizat si pe Mihai Stoica, cel indicat ca fiind autorul unor transferuri gresite in ultima perioada.

"Eu nu ii dau mai multa libertate lui Dica. De ce? Pentru ca s-ar alege praful."

"Iar imi aduce jucatori ca Golofca sau Grecu. Eu sunt stapan pe afacerea mea si o controlez cap-coada. Si ma pricep, ca doar eu am facut bani din fotbal, in timp ce toti ceilalti, in afara de Hagi, au intrat in faliment", a spus Becali la DigiSport.

"Nu ma tem, pentru ca muncesc mult, stiu ceea ce fac. Uneori se intampla sa nu iasa cum iti doresti. Dar in continuare daca voi avea o libertate mai mare...cred ca voi reusi sa fac mai multe lucruri" - Nicolae Dica