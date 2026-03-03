Acum câteva zile, cotidianul austriac Salzburger Nachrichten a dezvăluit tensiuni între responsabilii grupului de băuturi energizante şi fostul antrenor al Borussia Dortmund (2008-2015). Se pare că Klopp nu mai beneficiază de unanimitate.

Oliver Mintzlaff, şeful Red Bull, a aşteptat mult timp înainte de a nega zvonurile: „Este complet absurd şi nefondat. Suntem mulţumiţi de munca lui Jürgen Klopp”.

Dar situaţia sportivă a celor două cluburi principale din galaxia Red Bull nu este deloc satisfăcătoare, iar o parte din responsabilitate îi revine lui Klopp (58 de ani), care a fost ales în special pentru a le ajuta să treacă peste un obstacol şi să câştige titluri. La două treimi din sezon, rezultatele nu sunt la înălţimea aşteptărilor.

Pe locul cinci în Bundesliga, cu zece etape înainte de finalul sezonului, RB Leipzig (5) este încă departe de a-şi asigura locul în Liga Campionilor pentru sezonul viitor. Are un deficit de 19 puncte faţă de Bayern München (1, cu 63 de puncte), în ciuda unui calendar mai uşor, datorită absenţei sale din competiţiile europene în acest sezon.

El este cel care a impus numele lui Olé Werner ca antrenor vara trecută. O alegere care a stârnit multe critici. În ceea ce priveşte RB Salzburg, echipa a fost eliminată fără glorie încă din faza grupelor din Liga Europa. Iar lipsa de continuitate la postul de antrenor i-ar fi reproşată şi fostului antrenor al echipei Liverpool.

Deşi s-a deplasat de mai multe ori la Jean Bouin pentru a urmări meciurile din Ligue 1 ale Paris FC în ultimele luni şi a fost consultat de familia Arnault, el nu este foarte implicat în deciziile strategice ale clubului parizian, al cărui acţionar minoritar este Red Bull (10,6% din capital).

Săptămâna trecută, el nu a fost implicat în alegerea succesorului lui Stéphane Gilli, deşi ar fi putut să-şi activeze reţelele şi, în special, să propună numele lui Marco Rose şi Adi Hütter, care sunt în prezent liberi şi au trecut prin casa Red Bull în trecut. În cele din urmă, Antoine Kombouaré a fost numit antrenor al clubului parizian.

