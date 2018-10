Bomba de la miezul noptii! Becali: "Lutu o sa fie antrenor la FCSB. Meme o sa fie si el pe la antrenamente pe acolo"

Gigi Becali a anuntat ca pregateste instalarea lui Ionut Lutu pe banca echipei.

Becali a anuntat aseara, dupa infrangerea suferita de FCSB la Craiova, 1-2, ca Ionut Lutu va fi antrenorul FCSB, in momentul in care isi va lua licenta.

Si Meme Stoica urmeaza sa primeasca noi atributii.

"Va spun in premiera: in cel mult un an o sa-l vedeti pe Lutu antrenor la FCSB. Acum isi ia licenta. Ce daca n-are experienta? O sa mai fie pe acolo pe la antrenamente si Meme, si staff-ul tehnic", a spus Becali la DigiSport.

Becali a precizat ca nu intentioneaza sa il demita pe Nicolae Dica, dupa a doua infrangere consecutiva suferita de FCSB.

"Va mai spun o data, sa nu mai speculati: nu il dau afara pe Dica. A, daca se satura el si vrea sa plece, asta e alta treaba."