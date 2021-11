"Le-am dat block, mi se pare aberant!" Mihai Stoica s-a înfuriat

Universitatea Craiova - FCSB, meci din etapa a 17-a a Ligii 1, are loc azi, de la 20:15, LIVE BLOG pe www.sport.ro

Înaintea partidei din Craiova, Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, a vorbit despre un subiect care stârnește mereu controverse. Implicarea impresarilor în viața jucătorilor pe care-i reprezintă, dar și intruziunile încercate în interiorul formațiilor în care au fotbaliști.

Mihai Stoica, deranjat de atitudinea agenților FIFA

”Nu avem nicio treabă cu jucatorii cu cine semnează. Ei trebuie să vadă agenţii ce au făcut până acum, ce echipe au adus. Nu vreau să se supere niciun agent pe mine, dar eu dacă aş fi fotbalist la momentul ăsta nu aş vrea să fiu reprezentat de nimeni. Tătăruşanu nu a avut agent şi a ajuns la Fiorentina. Nu trebuie cineva să-i găsească echipă lui Ianis Stoica sau lui Octavian Popescu. O să-i găseasca echipele pe ei.

Când am un jucător la club vorbesc cu el. N-o să vorbesc cu agentul niciodată în viata mea. Cum să vorbesc cu agentul, dacă eu stau cu el? Mă deranjează enorm, Am dat block multor agenţi. Cum adică tu mă cauţi pe mine să vorbim de jucătorul cu care eu ma văd în fiecare zi? Mi se pare aberant”, a declarat Mihai Stoica, potrivit TelekomSport.