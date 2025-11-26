FCSB primește vești proaste înaintea duelului cu Farul, programat duminică, de la ora 20:30, în etapa a 18-a din SuperLiga.

Alex Stoian, unul dintre cei mai în formă jucători ai roș-albaștrilor, s-a accidentat la meciul FCSB U19 din UEFA Youth League și este incert pentru confruntarea de la Ovidiu.

Se umple infirmeria la FCSB! Stoian s-a accidentat și e OUT

Atacantul de 17 ani a înscris singurul gol al roș-albaștrilor în minutul 49, însă a fost schimbat în minutul 80 după ce a acuzat dureri puternice.

Conform Digi Sport, fotbalistul a suferit o accidentare care necesită investigații suplimentare. Staff-ul medical al FCSB urmează să decidă în următoarele 24-48 de ore dacă tânărul atacant poate fi recuperat pentru meciul cu Farul sau va fi trecut pe lista indisponibililor.

Stoian trebuia să apară și la interviurile de după meciul din Youth League, însă nu a mai putut fi prezent din cauza problemelor medicale.

