Alex Stoian, 19 ani, a fost lăsat la București pentru acest duel tocmai pentru că FCSB pune preț enorm pe Youth League. Tânărul atacant are deja 13 meciuri la prima echipă, unde a reușit trei goluri și un assist.

Primul gol a venit în minutul 49, după o fază splendidă creată 100% de generația FCSB. Dăncuș a centrat excelent la bara a doua, Denis Colibășanu a recentrat în fața porții, iar Stoian a apărut perfect între fundașii maghiarilor și a trimis cu capul în poartă.

Mai mult, în ultima etapă de Superligă împotriva celor de la Petrolul Ploiești, Stoian a fost titular în locul lui Daniel Bîrligea, suspendat, informație dezvăluită în exclusivitate de Sport.ro.

Campioana României la juniori s-a calificat aici după o dublă spectaculoasă cu Dinamo Zagreb, 6-4 la general, iar acum se luptă cu Puskas Akademia pentru un loc în faza grupelor, acolo unde s-ar putea duela cu nume uriașe precum Barcelona, Bayern, Inter sau Real Madrid.

FCSB nu a mai fost prezentă în Youth League din sezonul 2013, când juniorii roș-albaștri au încheiat pe locul 3 într-o grupă cu Chelsea, Schalke și Basel.

Partida tur se joacă ACUM la Buftea, iar returul este programat pe 10 decembrie, în Ungaria. La momentul redactării acestui articol, scorul de pe tabelă arată 1-2.

