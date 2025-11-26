În afara mizei sportive, duelul din Serbia aduce o presiune suplimentară pentru doi dintre oamenii-cheie ai campioanei României. Este vorba despre Darius Olaru și Daniel Bîrligea.

Potrivit impresarului Zvonko Milojkovic, nu mai puțin de cinci cluburi importante din TOP 5 campionate europene vor trimite scouteri la meciul de la Belgrad pentru a-i evalua pe cei doi fotbaliști.

Cinci cluburi din TOP 5 vin să-i vadă pe Olaru și Bîrligea la Belgrad

Într-un interviu acordat pentru golazo, Zvonko Milojkovic, agent care are o relație apropiată cu Gigi Becali, a dezvăluit că Steaua Roșie - FCSB este privit ca un test important pentru potențiale transferuri.

„Bîrligea e atipic fotbalistului român. Face presing, e bătăios, are o atitudine bună. Se vede că e crescut afară. Și Olaru e un jucător foarte bun, însă mâine să lase văicărelile, statul pe jos. Oamenii ăia vin să vadă fotbal, nu altceva. Nu pot spune cluburile, dar sunt din top 5 campionate”, a declarat impresarul.

Impresarul a transmis și un mesaj direct pentru căpitanul FCSB-ului, cunoscut pentru momentele în care caută faulturi ușoare sau rămâne la pământ în dueluri.

„Dacă Olaru vrea transfer, mâine trebuie să arate fotbal, nu căderi teatrale. Nu vine nimeni să vadă văicăreli”, a mai spus agentul.

Primul „11” anunțat de Gigi Becali pentru Steaua Roșie - FCSB

Zima – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

