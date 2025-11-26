Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că FSV Mainz este unul dintre cei mai dificili adversari din Conference League, dar a subliniat că meciul direct de joi reprezintă o provocare pentru formația sa.

'Ne așteaptă un meci extrem de greu, împotriva unei echipe foarte puternice, cu un antrenor foarte bun și cu jucători de mare valoare. Dar noi muncim mult pentru a pregăti acest meci, așa că vom fi gata să intrăm pe teren mâine și să obținem un rezultat bun. E foarte important ca stadionul să fie plin și suporterii să fie de partea noastră mâine seară. Mainz este una dintre cele mai dificile echipe pe care le putem întâlni în această fază a competiției, dar, în același timp, este o provocare foarte bună pentru noi. Ca echipă, ca și club, ca și oraș, vom vedea mâine seară ce putem să realizăm', a afirmat tehnicianul portughez.

'Ne pregătim să întâlnim o echipă importantă a Germaniei, pentru mine nu contează locul pe care îl ocupă în clasament (penultimul - 17, n. red.). Noi ne facem analiza noastră și nu ne bazăm deloc pe locul lor din campionat. Am pregătit bine meciul, am încredere în toți jucătorii și mâine vom lupta ca o echipă care va da totul pentru victorie. Să joci în fața unui stadion plin este una dintre plăcerile fotbalului. Așa că noi vom face totul pentru ca la final suporterii să fie mulțumiți de ceea ce am realizat noi pe teren. Dar trebuie să fim și modești în același timp', a adăugat tehnicianul.

Instalat în urmă cu doar două săptămâni la conducerea Universității Craiova, Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de modul în care se pregătesc elevii săi.

'Așa este fotbalul acum, trebuie să pregătim meciurile într-un timp foarte scurt. Nu trebuie însă să uităm că jucătorii nu sunt niște roboți. Totuși, ei lucrează extrem de bine și sunt foarte mulțumit de ei', a explicat antrenorul.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația germană FSV Mainz, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a patra a Conference League, informează Agerpres.

