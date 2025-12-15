Alex Stoian, atacantul roș-albaștrilor, a marcat în prelungiri chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, oferindu-și un „cadou” de majorat.



Tânărul fotbalist a avut un meci plin. Acesta a lovit bara după o acțiune personală și a mai ratat câteva situații bune.



La flash-interviurile de la finalul celor 90 minute, Stoian a fost vizibil emoționat și a vorbit cu sinceritate despre momentul trăit.



Alex Stoian: „Vreau să fiu cel mai mare fotbalist din România”

„Mă bucur că am reușit să înscriu acest gol, chiar dacă am ratat mult. M-a ajutat Dumnezeu. E ca un cadou de ziua mea. Sunt fericit, am făcut și 18 ani. Acum trebuie să am grijă și în continuare să mă ajute Dumnezeu să fie bine, fără accidentări, fără nimic.

(n.r. – Ce vis ai acum la 18 ani?) Să ajung cel mai mare fotbalist din România.

(n.r. – Despre Mihai Toma) Eu cred că e o concurență frumoasă. E un jucător foarte bun, ne cunoaștem, rivalitate nu este, suntem prieteni de atâta timp. E frumos să concurez cu el.

(n.r. – Despre derby) E visul meu de mic copil să marchez acolo, cu Rapid. Un meci greu, echipă bună, sperăm să câștigăm”, a spus Alex Stoian după meci.



Succesul de la Clinceni o duce pe FCSB pe locul 9, cu 28 de puncte, la doar două de zona play-off-ului, în timp ce Unirea Slobozia ajunge la a noua înfrângere consecutivă și rămâne pe loc de baraj.

