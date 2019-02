Se repeta scenariul de la Cluj? Edi Iordanescu, despre plecarea sa de la Gaz Metan! "Exista o propunere"

Edi Iordanescu l-a inlocuit pe Mihai Teja pe banca mediesenilor.

La inceputul sezonului, Edi Iordanescu era antrenorul lui CFR Cluj, insa a fost inlaturat de pe banca dupa doar trei meciuri. Tehnicianul putea sta si mai putin la Gaz Metan Medias, insa a ales sa ramana.

Edward Iordanescu a primit o oferta din tarile arabe, iar salariul sau ar fi putut ajunge la 500.000 de euro.

"Nu imi place sa vorbesc despre astfel de lucruri, e un subiect pe care nu doresc sa il dezvolt. E adevarat ca exista o propunere facuta acum doua saptamani, dar am inceput un proiect la Medias alaturi de niste oameni de calitate, oameni care sustin acest proiect. Eu am pus mereu pe locul doi latura financiara. Aici am un grup de jucatori in care cred foarte tare si sunt sigur ca pe termen mediu-lung vom face din Gaz Metan o echipa pentru Europa. Doresc sa imi duc munca la final", a spus Edi Iordanescu pentru ProSport.

Edi Iordanescu a mai antrenat la Steaua, FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Targu Mures, Pandurii Tg. Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu si CFR Cluj.