Intariri pentru Edi Iordanescu: Golgeterul din play-out-ul sezonului trecut s-a intors in Liga 1! A semnat si face duminica primul antrenament

A marcat cele mai multe goluri in play-out-ul sezonului trecut si nu a putut sa stea departe de campionatul romanesc.

Gaz Metan a anuntat o revenire la echipa! Atacantul Mario Rondon s-a intors la Medias dupa sase luni petrecute in China.

Venezueleanul a jucat pentru Gaz in perioada ianuarie - iunie 2018 si a impresionat in perioada petrecuta la echipa din Medias. El a jucat 21 de meciuri, a inscris de 10 ori si a dat trei pase decisive. Cu 7 goluri marcate doar in play-out, el a fost golgeterul acestei faze a competitiei.

Rondon are 32 de ani si a renuntat pentru a doua oara la echipa chineza Shinjiazhuang Ever Bright, pentru care a mai evoluat si in perioada 2015-2018.

Acesta va efectua duminica primul antrenament.