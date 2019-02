Concordia Chiajna - FC Botosani 0-0 LIVE ACUM. Ocazie uriasa a lui Fulop | Derby-ul etapei e duminica: Viitorul - U Craiova

16:15

1. In acest moment, la cele 14 echipe din Liga 1 sunt legitimati 397 de fotbalisti, dintre care 152 sunt straini (38,3%). Valoarea totala estimata a jucatorilor din Liga 1 este de 179,48 milioane de euro, cel mai scump dintre ei fiind Dennis Man, al carui pret e aproximat la 3,5 milioane de euro. Cel mai valoros lot il are FCSB (27,7 mil. euro), urmat de CFR Cluj (21,85 mil. euro) si CSU Craiova (19,80 mil. euro).

2. Liga 1 se reia dupa o pauza de 40 de zile. Ultima partida jucata in 2018 a fost FCSB - CFR Cluj, scor 0-2, disputata pe 22 decembrie, in timp ce primul meci programat in 2019 este Concordia Chiajna - FC Botosani, care se va juca astazi de la ora 17.00.

3. Cel mai titrat antrenor aflat acum sub contract cu o echipa din Liga este Mircea Rednic. El are in palmares 2 titluri de campion, cu Rapid (2002-2003) si Dinamo (2006-2007). Celalalt tehnician care au mai castigat campionatul ca "principal" este Gica Hagi (2016-2017).

4. In urma cu doua zile, in Romania a fost declarata oficial epidemie de gripa, dupa ce s-a inregistrat a treia saptamana epidemica consecutiva si au decedat mai mult de 50 de persoane din aceasta cauza. Specialistii estimeaza ca aceasta circulatie intensa a virusului gripal se va mentine inclusiv in luna februarie, asa ca spectatorii trebui sa-si ia masuri de precautie atunci cand vin pe stadion: sa aiba servetele de hartie si solutie dezinfectanta pentru maini, sa poarte masti de protectie respiratorie, sa evite prezenta pe stadion daca au simptome ale unei infectii virale pentru a evita raspandirea ei si sa dea o atentie sporita masurilor elementare de igiena.

5. Care este cel mai titrat club din Liga I? Este o intrebare la care in acest moment FRF si LPF nu stiu sa dea un raspuns clar. Daca cele 26 de titluri ale Stelei se vor imparti intre FCSB si CSA Steaua, atunci FCSB va ramane cu 5 titluri in palmares. In acest fel, Dinamo devine echipa cu cele mai multe titluri din Romania (18). Liderul CFR are 4 titluri in palmares.

6. Pe piata tranferurilor, cele mai putine veniri le-a inregistrat CSU Craiova, cu un singur fotbalist legitimat (Andrei Cristea), in timp ce Dunarea Calarasi a adus cei mai multi jucatori, 15 (D. Benzar, I. Stoica, Calancea, St. Vladoiu, Mukanya, Luchin, Semedo, C. Nica, Sarghi, Henderson, Najib, Digbeu, A. Omrani, Djemia, Mapuku). La capitolul despartiri, cele mai putine au fost inregistrate de Concordia Chiajna, cu un singur jucator plecat (Batin), in timp ce Dinamo conduce la numarul de jucatori vanduti, imprumutati sau a caror contracte au fost reziliate, 18 (Delorge, Penedo, Mezague, Cooper, Subotici, Tade, Grozav, Axente, Popovici, Popescu, Moldoveanu, Neicutescu, Tarcoveanu, Hanca, Olteanu, Esanu, Gomelt, Corbu).

7. Temperaturile prognozate pentru luna februarie, la orele de disputare a partidelor din Liga 1 (dupa-amiaza tarziu si seara), sunt cuprinse intre +10 si -5 grade Celsius, cu vreme schimbatoare de la perioade de ninsoare, lapovita, ploaie inghetata si ploaie pana la perioade cu cer partial sau predominant insorit. De altfel, vremea capricioasa s-ar putea sa afecteze grav, in perioada urmatoare, calitatea multora dintre care gazoanelor pe care se vor juca meciuri din Liga 1.

8. Liga 1 si Nemzeti Bajnoksag I, prima liga din Ungaria, sunt singurele campionate din Estul Europei care se reiau in acest weekend. Ligile din Rusia (3 martie), Ucraina (23 februarie), Bulgaria (15 februarie), Moldova (campionatul s-a incheiat, se disputa dupa sistemul primavara-toamna), Serbia (16 februarie), Cehia (8 februarie), Slovacia (16 februarie), Polonia (8 februarie) si Belarus (campionatul s-a incheiat, se disputa dupa sistemul primavara-toamna) vor incepe mai tarziu.

9. Cele mai eficiente transferuri din aceasta pauza de iarna par sa fi fost reusite de FCSB (Stoian, Fl. Matei, Hora), Viitorul (Eric, Rivaldinho, Calcan, Kuipers), Dinamo (Jaadi, Papazoglou, N’Diaye, Aliji), Poli Iasi (Gardos, Burlacu, Kizito, Mino Peralta) si Gaz Metan Medias (Mailat, Rondon, Mendes).

10. La capitolul plecari, cele mai banoase transferuri au fost cele ale lui Alexandru Mitrita (CSU Craiova / New York City, USA / 7,5 mil. de euro), Tudor Baluta (Viitorul / Brighton, Anglia / 3 mil. de euro), Plamen Iliev (Astra / Ludogoret, Bulgaria / 150.000 euro), William de Amorim (FCSB / Xanthi Skoda, Grecia/ 150.000 euro), Antonio Jakolis (FCSB / Apoel Nicosia, Cipru / 100.000 euro) si Sergiu Hanca (Dinamo / KS Cracovia, Polonia / 60.000 euro).