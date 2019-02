Edi Iordanescu, suparat dupa egalul de la debutul la Medias: "Cand nu primesc respect, voi lua pozitie!" Ce l-a deranjat

Gaz Metan 1-1 Astra / Edi Iordanescu spera sa duca echipa in play-off.

Edi Iordanescu nu a reusit sa castige primul meci pe banca celor de la Gaz Metan, fiind 1-1 cu Astra. Acesta si-a laudat echipa pentru jocul din prima repriza a partidei, insa a fost nemultumit de faptul ca s-a discutat inaintea partidei de o revansa a lui fata de Astra.

"Jocul de fotbal e construit din momente si au fost multe importante in acest meci. Vreau insa sa incep cu ceva personal, chiar daca de obicei evit. Am fost deranjat de avancronica, ca Edi Iordanescu vrea sa-si ia revansa dupa demiterea de la Astra. Nu am fost demis de la Astra, au fost momente frumoase pana la un anumit punct cand eu am decis sa plec. Eu ofer respect si doresc sa primesc la randul meu, cand nu va fi asa voi lua o pozitie.



Per total, Gaz Metan a fost echipa mai pozitiva, mai ofensiva. Ei nu au avut in prima repriza vreun sut, vreo ocazie, noi am controlat meci. M-a multumit prima repriza cu foarte mici exceptii. In a doua repriza am pierdut putin controlul. Am primit gol pe o nesincronizare, apoi am inceput sa atacam, am avut din nou ocazii, Rondon singur cu portarul, respect lumea de la Astra dar cred ca Gaz Metan a fost echipa mai buna si merita sa castige astazi.



Am pierdut din turatie in repriza a doua, au fost 3 jucatori foarte activi in prima repriza care in a doua parte nu au mai fost la fel de implicati. Vom analiza, statistica are rolul ei si vom regla lucrurile. Obiectivul este sa facem 38 de puncte, istoricul ne arata ca este pragul necesar pentru calificarea in play-off. Nu prea ne permitem sa facem vreun pas gresit, mai avem cu Iasi, echipa cu pretentii, cu Botosani care am inteles ca a jucat foarte bine si a castigat la Chiajna, cu Sepsi, numai contracandidate.



Darius Olaru este un pariu al meu, mai sunt si alti jucatori pe care mizez mult. Am mare incredere in echipa si sunt convins ca putem sa ne calificam in play-off" a spus Edi Iordanescu la Digi Sport dupa partida.