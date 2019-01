Avea cel mai mare salariu din lot! De ce l-a lasat Edi Iordanescu pe Fortes la FCSB

Fortes e ultimul transfer al FCSB. Edi Iordanescu explica de ce nu s-a opus plecarii golgeterului de la Medias.

Edi spune ca Fortes avea cel mai mare salariu din echipa si lasa de inteles ca e deschis si ideii ca Iulian Cristea sa plece, dar nu conditiile propuse acum de FCSB.

"Gaz Metan are cel mai mic buget de salarii din prima liga. Fortes avea cel mai mare salariu, la egalitate cu alti 2 fotbalisti din lot. Trebuie sa ne acceptam statutul. Orice euro care intra in club este bine venit. Trebuie sa ne construim o imagine, un mod de a functiona. Jucatorii pot fi luati de la Medias, dar nu in orice conditii. Fortes e singurul jucator pe care-l avem in coproprietate. Eu accept ca orice jucator cu o oferta buna sa aiba sansa de a pleca la mai bine, in conditii avantajoase pentru club", a spus Iordanescu pentru PRO TV.