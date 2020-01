Breaking News: Anuntul care pune pe jar Liga 1! Peluza Sud poate reveni si ea alaturi de FCSB! Ce spune Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord

Liderul Peluzei Nord a oferit primele declaratii despre revenirea pe stadion.

In urma cu 4 ani a pornit scandalul dintre FCSB, club patronat de Gigi Becali si CSA Steaua. In urma acelui scandal, cei de la Peluza Nord au spus ca nu vor reveni la meciuri pana nu se va elucida situatia palmaresului. Cei de la Peluza Nord vor reveni la meciurile celor de la FCSB, iar primul meci la care acestia vor fi pe stadion, va fi impotriva celor de la Dinamo, pe 16 februarie, pe Arena Nationala.

La acel meci va fi afisat prima oara bannerul cu Peluza Nord, meci la care sunt asteptati mii de oameni in peluza si se pregateste o super coregrafie. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustata, a oferit prima declaratie despre revenirea pe stadion la meciurile FCSB-ului si a confirmat ca acest lucru se va intampla la meciul cu Dinamo. Totodata, acesta a vorbit si despre posibilitatea ca cei de la Peluza Sud sa revina si ei la meciurile trupei antrenate de Bogdan Vintila. Mustata nu crede ca se va intampla acest lucru, insa spera sa se elucideze pana la urma acest conflict dintre CSA Steaua si FCSB.



"In prima seara, ca sa se inteleaga, am fost alaturi de suporterii care au fost alaturi de mine tot timpul in toata aceastea perioada. A fost o discutie mai mult la nivel de prietenie, sa ne strangem sa bem un sprit. Am vorbit si despre revenire, mai ales ca este si meciul cu Dinamo. Deocamdata este o hotarare a noastra, dar mai sunt de pus la punct unele lucruri. Trebuie sa discutam si cu domnul Gigi Becali, dupa care vom da drumul la treaba.

Deocamdata nu am vorbit cu Gigi Becali, dar o vom face. Vom fi mai puternici. Daca meciul cu Dinamo il vom disputa pe National Arena, cu siguranta vom umple tribuna. Daca jucam in Stefan cel Mare, acolo avem o problema cu biletele si nu vom putea fi foarte multi. Din ce stiu, si din ce era inainte, in jur de 400 de bilete primim acolo. Vom merge si vom sustine echipa pentru ca anul asta vrem sa luam campionatul. Meciul cu Dinamo va fi primul la care vom merge. Mai avem o sedinta, ne punem de acord cu totii ce vom face, iar saptamana viitoare va fi si un comunicat oficial in acest sens.

Nu stiu daca vor reveni si cei de la Peluza Sud. Noi avem multi prieteni acolo, noi ne-am inteles bine cu ei, nu e vorba de cine stie ce conflicte. Ei au luat o hotarare, le-o respectam. Poate da Dumnezeu si vor veni langa noi, dar acum vorbim doar despre Peluza Nord. Fotbalul in general are nevoie de suporteri. Iar daca acestia nu sunt pe stadion, fotbalul nu are nicio valoare. Sper sa fim puternici si sa putem sustine echipa, pentru ca, repet, vreau sa luam campionatul anul acesta. Titlul si atat! Nimic altceva. Vom incuraja baietii sa joace cu alte mentalitate, sa vada si ei ca au forta in spate. Ii vom sustsine indiferent de rezultat. Ii vom sustine exact cum se facea inainte sa plec eu.

Am discutat cu unii jucatori, am fost si la baza la Berceni, erau incantati si ei, mai ales cei care ma cunosteau. Poate, poate se intorc timpurile acelea cu cateva mii de oameni la noi in peluza si alte zeci de mii in tribuna", a declarat Gheorghe Mustata pentru Fanatik.