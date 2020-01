Plecare de ultima ora de la FCSB inaintea derby-ului cu CFR! Jucatorul a fost deja anuntat oficial de noua echipa

FCSB s-a despartit de unul dintre pustii produsi de Academia clubului.

Laurentiu Ardelean (19 ani) va juca in urmatoarele 6 luni la Farul. Mijlocasul are un meci in Liga 1 in acest sezon, 1-3 cu Voluntari, In rest, fotbalistul a fost folosit la echipa a doua a FCSB, din Liga a 3-a. Ardelean e considerat unul dintre cei mai promitatori tineri proveniti din academia FCSB.

"Este o provocare si am acceptat-o cu mare placere, Astept sa debutez si in liga a 2-a si sper sa o fac cu dreptul, e un campionat echilibrat, cu multe echipe bune. Vreau sa joc si sa am cat mai multe meciuri. Pot juca si defensiv, si ofensiv, dar imi place mai mult sa atac, sa am mingea, sa dau pase bune catre colegi. Sper sa ma acomodez rapid, mai ales ca ma stiu bine cu cativa dintre jucatori. Imi doresc sa ajung cat mai sus in cariera, iar evolutiile mele din perioada urmatoare sa ma duca la nationala U21", a spus Ardelean pentru site-ul clubului.