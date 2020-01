BREAKING NEWS | Surpriza de proportii! Unde se va juca derby-ul dintre Dinamo si FCSB! EXCLUSIV

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB nu se va juca pe Arena Nationala.

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB, programat pe 16 februarie, nu se va juca pe Arena Nationala. Potrivit surselor www.sport.ro, meciul se va juca pe Stadionul "Dinamo" din Soseaua Stefan cel Mare.

Dinamo are datorii foarte mari in acest moment si nu isi permit sa inchireze Arena Nationala. Doar costul primului inel se ridica la 30.000 de euro, iar daca vor sa inchireze Arena Nationala, le-ar provoca o gaura imensa in buget si ar iesi pe minus.