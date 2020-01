EXCLUSIV | "Atunci va merge acolo!" Gigi Becali l-a transferat, dar inca nu vine sub comanda lui Vintila! Ce jucator intarzie sa fie noua bijuterie de la FCSB

Un jucator transferat de Becali la FCSB nu se alatura inca formatiei ros-albastre.

FCSB l-a transferat pe portarul Stefan Tarnovanu, de la Poli Iasi, insa jucatorul se va alaturi lotului antrenat de Bogdan Vintila la vara. Anuntul a fost facut de presedintele iesenilor, Adrian Ambrosie, care a spus ca a ajuns la un acord cu Gigi Becali pentru un imprumut pana la vara.

"Intr-adevar sunt doua mutari extrem de importante la Poli Iasi in aceasta iarna. Mircea Rednic care a reusit sa fie convons sa vina la Iasi, sa preia banca tehnica si Ciprian Panait care de la 1 ferbuarie va fi presedinte executiv. Vrem sa fim intre primele 5 Academii din tara, in urmatorii 5 ani sa construim o echipa care sa se bata in cupele europene. In primul rand, Mircea Rednic vine cu experienta pe care o are, ca fost jucator, ca antrenor, a castigat campionate. Are o mentalitate de invingator. Cred ca a reusit sa se impuna pe piata de transferuri. A fost selectie pe piata de scouting, am reusit sa aducem juatori importanti, 7 la numar. Noi speram sa avem un parcurs bun in aceasta lupta pentru evitarea retrogradarii in acest an. In acest moment a limitat foarte clar lucrurile si a spus ca vine la Iasi ca antrenor", a declarat Adrian Ambrosie, la PRO X.

Adrian Ambrosie a vorbit si despre transferul lui Tarnovanu la FCSB

"In acest moment noi am obtinut un imprumut pana in vara. In vara va face pasul spre FCSB", a mai spus Ambrosie.