Bernard Tomic a fost expulzat din tribunele unui turneu de tenis organizat în Republica Dominicană după ce l-a șicanat pe un jucător care îl eliminase, într-un tur anterior.

Tenismenul australian cunoscut pentru potențialul uriaș pe care l-a arătat în tinerețe a ajuns până în sferturile turneului ATP Challenger RD Open, dar a fost învins de ecuadorianul Andres Andrade, scor 6-2, 6-2.

Santo Domingo Ch QF: I'm definitely coming back w/ more of this match, but really??? ????

Andres Andrade d. Bernard Tomic 6-2, 6-2. Pretty much a contrast of levels, all things considered, but this ending, tho??

Well ????

???? @ATPChallengerpic.twitter.com/dZm2yWp55c