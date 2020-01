CFR - FCSB | Probleme URIASE pentru Vintila inainte derby-ului cu CFR! Doi jucatori importanti nu vor face deplasarea din cauza accidentarilor! Cine va lipsi

Doi jucatori nu vor face deplasrea la Cluj.

Meciul dintre CFR si FCSB este duminica, 2 februarie de la ora 20:00 pe arena Dr. Constantin Radulescu din Cluj. Se anunta un meci incins atat in teren cat si in tribune, datorita rivalitatii dintre cele doua echipe in lupta pentru titlu. Pentru aceasta partida, Bogdan Vintila nu se va putea baza pe Ovidiu Popescu. Nici Florin Tanase nu se stie daca va juca. El nu s-a antrenat alaturi de colegii sai in ultimele zile, iar antrenorul ros-albastrilor nu stie daca se va putea baza pe el.

"Avem doi jucatori foarte importanti accidentati, sper ca macar Tanase sa isi revina pana la meciul cu CFR si sa venim cu un rezultat bun de acolo. Cred ca si un rezultat de egalitate nu ar fi rau pentru moral si pentru meciurile urmatoare. Prefer un rezultat de egalitate decat o infrangere. Va trebui Vintila sa fie foarte inspirat, pe cine va folosi in locul lui Ovidiu Popescu, care a facut niste partide foarte bune si va fi o pierdere pentru noi, dar avem o forma buna si daca vom arata aceeasi dorinta de anul trecut, putem sa facem lucruri frumoase", a spus Helmuth Duckadam, la PRO X.