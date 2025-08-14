Oltenii au deschis scorul și în retur și păreau foarte aproape de calificarea în play-off, dar slovacii au reușit să întoarcă rezultatul. După 4-1 în timpul regulamentar, jocul a fost ”împins” spre prelungiri, unde Tudor Băluță și Steven Nsimba au punctat și au adus calificarea, scor 4-3.



Sorin Cârțu, președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii după ce echipa sa a reușit calificarea în play-off-ul Conference League. ”Primim prea multe goluri”, spune fostul mare jucător și antrenor al oltenilor.



Sorin Cârțu a reacționat după calificarea Craiovei



În turul următor, Universitatea va avea parte de un adversar mult mai dificil. Se va duela în dublă manșă cu turcii de la Istanbul Bașakșehir.



„Lasă-mă puțin să-mi revin! Am trecut prin toate stările, îți dai seama. Vreo trei goluri au fost șuturi imparabile, nu avea ce să facă.



Ăsta, cum a arbitrat, a creat nebunie! Până la urmă, au dat niște goluri imparabile, nu a avut ce să facă. Primim prea multe goluri! Au fost niște execuții de excepție, au niște fotbaliști buni, echipă tehnică foarte bună”, a spus Sorin Cârțu, la Digi Sport.



Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a învins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava



Presa din Slovacia a reacționat după meciul de coșmar pentru Trnava.



”Din păcate, Trnava a încasat două goluri în prelungiri, ceea ce înseamnă că este eliminată din Cupa Europeană. Un miracol era pe cale să se întâmple, dar, în cele din urmă, nu s-a produs. Un final amar pentru Trnava, care a oferit o prestație eroică astăzi”, a scris sport.aktuality.sk.

