După meciul de la Priștina, campioana României și-a asigurat cel puțin calificarea în faza principală din Conference League. Până acolo, va lupta cu Aberdeen pentru un loc pe ”tabloul” din Europa League.



O eventuală calificare în Conference League va aduce trei milioane de euro în conturile FCSB-ului, în timp ce accederea în faza principală din Europa League mai aduce asigură 4,3 milioane de euro, sumă la care se adaugă și alți bani în funcție de rezultate.

Florin Gardoș: ”O să-l menționez pe Ngezana”



Florin Gardoș, fost campion al României cu FCSB, l-a remarcat pe Siyabonga Ngezana după această partidă. Printre altele, fostul fundaș a dezvăluit și aspectele care ”l-au lăsat rece” după meciul de la Priștina.



„Au fost lucruri care mi-au plăcut și lucruri care nu mi-au plăcut. După golul lor, era normal să înceapă să preseze, să întoarcă rezultatul. Erau perioade în care m-aș fi așteptat să văd mai multă personalitate, mai multă posesie, FCSB a continuat să joace cu minge lungă, chiar și după cartonașul roșu. După golul de 3-1, parcă s-au mai relaxat lucrurile.



În rest, sunt lucruri pozitive. O să-l menționez pe Ngezana, a făcut un meci foarte bun astăzi și Olaru care a intrat, chiar dacă nu a avut cine știe ce faze ofensive”, a spus Florin Gardoș, la emisiunea ”Studio Sport” de pe VOYO și PRO ARENA.



Drita - FCSB 1-3 | Echipele de start: