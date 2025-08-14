FCSB a învins-o cu 3-2 în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League pe Drita, la București, pe Arena Națională. În a doua manșă, în Kosovo, la Priștina, gruparea roș-albastră s-a impus cu 3-1 și s-a calificat, în consecință, în play-off-ul Europa League.



Campioana României va da în play-off peste echipa scoțiană Aberdeen.



Gigi Becali a făcut anunțul imediat după Drita - FCSB: ”La revedere!”



După meciul de la Priștina, Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a explicat că nu a avut niciun fel de emoție, mai ales că echipa pregătită de Elias Charlambous a deschis scorul în primele secunde, iar golul doi a venit la fel de repede, moment în care s-a convins că nimic nu mai poate răsturna tabela.



”Nu aveam emoţii de la început, apoi a venit şi golul, nu mai aveam deloc emoţii. Apoi a venit şi golul 2, la revedere. Având în vedere ghinionul pe care l-am avut şi că nu prea am jucat noi în prima repriză din primul meci, e altceva, dar jucam cu o echipă care nu ne putea scoate.



Skhendija e mai slabă decât ăştia. Ăştia mai pasează, mai fac, sunt periculoşi. Problema e că noi ne-am calificat, noi trebuie să jucăm fotbal. Toată lumea comenta, că la pas, că nu ştiu ce. Nu eşti”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.



Drita - FCSB 1-3



Juri Cisotti a deschis scorul în secunda 25, iar David Miculescu a dus scorul la 2-0 în minutul 18. În actul secund, Veton Tusha a micșorat diferența, iar 16 minute mai târzi, Rron Broja a fost eliminat.



În minutul 78, Denis Politic a intrat pe teren în locul lui Vlad Chiricheș. Fostul jucător de la Dinamo, transferat în această vară de FCSB, a marcat golul care a liniștit apele în minutul 85.

