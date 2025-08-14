După ce au câștigat prima manșă de la București cu 3-2, roș-albaștrii s-au impus la Priștina cu scorul de 3-1.

Ce sumă încasează FCSB după ce s-a califiicat în play-off-ul Europa League

În meciul retur, Cisotti a deschis scorul încă din primul minut al partidei, iar Miculescu a făcut 2-0 în minutul 18. Tusha a redus din diferență după pauză, în minutul 52, însă Broja a fost eliminat în minutul 68, iar misiunea roș-albaștrilor a devenit mai simplă. Dennis Politic a punctat decisiv în minutul 85, iar FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, acolo unde se va duela cu Aberdeen.

Chiar dacă nu va trece de gruparea din Scoția, roș-albaștrii sunt deja calificați în faza principală Conference League și și-a asigurat o sumă importantă.

Pentru că s-a calificat deja în faza principală Conference League, FCSB este sigură că va încasa 3,17 milioane de euro, însă suma va crește considerabil dacă echipa va câștiga dubla cu Aberdeen și se va califica în faza principală Europa League. În acest caz, FCSB va încasa 4,31 milioane de euro.

VIDEO Rezumat Drita - FCSB 1-3

