Oltenii și-au adjudecat trei puncte cruciale în lupta pentru titlu în urma golurilor marcate de către Anzor Mekvabishvili, în minutul 56, și de Assad Al Hamlawi, în minutul 61.

Clasamentul play-off-ului după trei etape

Universitatea Craiova a ajuns la 36 de puncte în play-off, egalând la puncte astfel liderul „U” Cluj, care a învins Rapidul ieri cu 2-1 în Giulești.

CFR Cluj a rămas pe locul patru cu 31 de puncte, la o „lungime” distanță de Rapid (30). Clasamentul play-off-ului este completat de către FC Argeș (29) și Dinamo (27).