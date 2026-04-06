Se încinge lupta în Superligă! Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Superligii.

TAGS:
Universitatea CraiovaSuperligaCFR ClujSuperliga Romaniei
Din articol

Oltenii și-au adjudecat trei puncte cruciale în lupta pentru titlu în urma golurilor marcate de către Anzor Mekvabishvili, în minutul 56, și de Assad Al Hamlawi, în minutul 61. 

Clasamentul play-off-ului după trei etape

Universitatea Craiova a ajuns la 36 de puncte în play-off, egalând la puncte astfel liderul „U” Cluj, care a învins Rapidul ieri cu 2-1 în Giulești. 

CFR Cluj a rămas pe locul patru cu 31 de puncte, la o „lungime” distanță de Rapid (30). Clasamentul play-off-ului este completat de către FC Argeș (29) și Dinamo (27). 

Clasamente oferite de Sofascore

Echipele utilizate în Craiova - CFR

  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, Cicâldău (Samuel Teles 86'), Mekvabishvili (T. Băluţă 63'), Fl. Ştefan – D. Matei (Băsceanu 90'), Al Hamlawi (Nsimba 62'), Etim (Baiaram 63'). Antrenor: Filipe Coelho
  • CFR Cluj: Mihai Popa – Braun, Sinyan, Huja (C. Ilie 46'), Aly Abeid – Muhar (M. Kamara 74'), T. Keita (Fică 69') – Cordea (Al. Păun 69'), Korenica, Biloboc – Alibek Aliev (Zahovic 69'). Antrenor: Daniel Pancu
  • Cartonaşe galbene: Mekvabishvili 39', Romanchuk 66' / T. Keita 5', Huja 23', Mihai Popa 50'
  • Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu
  • Arbitri VAR: Rareş Vidican - Vasile Marinescu
CITESTE SI
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

stirileprotv Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!