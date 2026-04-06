În minutul 56, Anzor Mekvabishvili (24 de ani) a deschis scorul cu un demivoleu de la aproximativ 25 de metri.
Anzor Mekvabishvili, bijuterie în Universitatea Craiova - CFR Cluj
Portarul Mihai Popa a plonjat, însă nu a putut să evite golul. Execuția a fost plasată perfect și a avut forță, motiv pentru care Popa nu a putut interveni salvator pentru „feroviari”.
Anzor Mekvabishvili a ajuns astfel la al șaselea gol pentru Craiova, la a 97-a apariție a sa în tricoul „leilor” din Bănie.
Echipele de start din Universitatea Craiova - CFR Cluj
- Universitatea Craiova (3-4-3): I. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu (cpt.) - Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan - D. Matei, Al Hamlawi, Etim
- Rezerve: S. Lung, Glodean, Stefanovic, Balelj, Teles, Houri, Al. Crețu, L. Băsceanu, Baiaram, Nsimba, D. Barbu, T. Băluță
- Antrenor: Filipe Coelho
- CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Abeid - Muhar (cpt.), T. Keita - Cordea, Korenica, Biloboc - Aliev
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Kun, M. Ilie, Djokovic, Deac, Ad. Păun, A. Fica, Șfaiț, Kamara, Zahovic
- Antrenor: Daniel Pancu