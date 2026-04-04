După un început fantastic de sezon cu FC Botoșani, alături de care a fost chiar și lider, Leo Grozavu (58 de ani) a fost demis de la echipă după parcursul dezastruos din ultima parte a sezonului regulat, care a dus la ratarea play-off-ului.

În locul său, Valeriu Iftime l-a adus la echipă pe Marius Croitoru (45 de ani), iar acum se luptă pentru accederea la barajul pentru Conference League. Dacă ar prinde un loc de cupele europene, moldovenii ar salva sezonul.

Leo Grozavu: ”E greu să mă mai întorc”

Între timp, Leo Grozavu, care și-a încheiat al patrulea mandat la FC Botoșani, spune că este foarte greu să revină la echipa patronată de Valeriu Iftime.

”Cred că mai greu. Am vreo 4 mandate la Botoșani. Cred că e greu să mă mai întorc. Înainte de a ajunge ultima oară am zis că e mai greu să mă întorc. Dar am găsit din nou o motivație. Dacă stăteam puțin să analizez, probabil nu m-aș fi întors. M-am reîntors fără să mă gândesc.

Pentru mine nu mai contează CV-ul. Am văzut antrenori care retrogradează și după au oferte mai multe decât cei care fac performanță. Contează relațiile, politicul pentru unii care sunt ancorați în acest sistem”, a spus Leo Grozavu, la Digi Sport.

Leo Grozavu a mai fost antrenor la Botoșani în sezoanele 2007-2008, 2014-2015 și 2016-2017.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.