Dmytro Pospelov, fundașul care le dă lecții atacanților din Superligă! La câte goluri a ajuns ucraineanul

Stoperul ucrainean s-a transferat la UTA Arad vara trecută, de la Unirea Slobozia.

UTA Arad a surclasat-o pe Metaloglobus Bucureşti cu scorul de 5-1 duminică, pe teren propriu, în etapa a treia a din play-out-ul Superligii.

Dmytro Pospelov (27 și 90+1), Flavius Iacob (44), Hakim Abdallah (62 - din penalty) şi Marius Coman (82) au marcat golurile arădenilor, în timp ce golul de onoare al ultimei clasate a fost reuşit de Yassine Zakir (84).

Pospelov, fundașul golgheter

Fundașul central ucrainean Dmytro Pospelov a ajuns astfel la 6 goluri în acest sezon, la care se adaugă cele 8 reușite din campionatul trecut de la Unirea Slobozia (foto), 14 în total în fotbalul românesc, cifre remarcabile pentru un apărător!

Ajuns la 34 de ani, Pospelov a jucat anterior în țara natală la Metalist Harkov sau Cernomoreț Odesa, printre altele.

Adrian Mihalcea a explicat succesul la scor pentru UTA cu Metaloglobus: „Asta ne-a pus în gardă”

Antrenorul Adrian Mihalcea s-a arătat mulțumit după ce echipa sa, UTA, a surclasat-o pe teren propriu pe „lanterna roșie” Metaloglobus, 5-1.

La finalul partidei, tehnicianul arădenilor a explicat că echipa sa a fost pusă în gardă de forma bucureștenilor din ultimele trei meciuri, în care au înregistrat două remize și o victorie.  

„A fost o victorie pe deplin meritată. Am condus meciul de la un cap la altul. Forma lor din ultimele trei meciuri, asta ne-a pus în gardă. Atitudinea a fost incredibilă. Mă bucur, suntem cu un număr de puncte bun în momentul de față. Putem să ne gândim puțin mai liniștiți la ceea ce urmează.

Posibil. Clasamentul după trei etape arată că suntem pe primul loc. Am și pornit cu un număr bun de puncte. A contat acest lucru. Trebuie să revenim după acest meci cu picioarele pe pământ.

Noi nu am avut ca obiectiv play-off-ul, noi am luptat în ultima etapă. Nu a fost greu să-i motivez pe băieți. Mi-a fost teamă că am stat opt zile fără mai mulți jucători. Am avut un lot cam subțire, ieri s-a accidentat și Padula.

Mă bucur pentru toți jucătorii. Mă bucur pentru efortul tuturor. Am făcut un grup bun. Sunt lucruri pozitive, lucruri plăcute, e datoria mea să mențin această stare de spirit bună până la finalul campionatului”, a declarat Adrian Mihalcea.

Clasamentul din play-out

