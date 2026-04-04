FOTO Rivaldo a venit în România și va urmări din tribună un meci din Superliga: ”S-a întâlnit cu antrenorul”

Rivaldo a venit în România și va urmări din tribună un meci din Superliga: ”S-a întâlnit cu antrenorul” Superliga
Rivaldo (53 de ani) deține acțiuni la Farul Constanța.

Rivaldo a venit în România și va urmări din tribună un meci din Superliga: ”S-a întâlnit cu antrenorul”

Farul a scris pe rețelele social media că Rivaldo a venit în vizită la unul dintre antrenamentele echipei pregătite de Ianis Zicu. Fostul mare internațional brazilian deține 10 procente din acțiunile clubului din Ovidiu.

Rivaldo a stat e vorbă cu Ianis Zicu, dar și cu directorul sportiv Zoltan Iașko, cel care are și el un procent redus din clubul de la mare, 0.10. Mai mult, Rivaldo a purtat o discuție și cu jucătorii Farului.

Câștigător al Balonului de Aur în 1999 când juca la FC Barcelona, Rivaldo va urmări din tribună meciul de duminică al Farului Constanța cu Unirea Slobozia (ora 17:30), din a treia rundă a play-out-ului Superligii României.

Foto: Facebook Farul Constanța

Cum arată acum structura acționariatului de la Farul Constanța:

  • Gică Popescu - 69,90%
  • Zoltan Iașko - 0,10%
  • Ciprian Marica - 10%
  • Gică Hagi - 10%
  • Societatea R10 Events LLC (reprezentată de Rivaldo) - 10%

Farul Constanța, în clasament

”Marinarii” se află pe locul 10 în play-out cu 23 de puncte. În primele două etape din partea a doua a campionatului, Farul a bifat o victorie (2-0 vs. Petrolul Ploiești) și o remiză (1-1 vs. Csikszereda Miercurea Ciuc).

În sezonul regulat, Farul a terminat pe locul 11 cu 37 de puncte obținute după 30 de etape. Dobrogenii au bifat 10 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 13 înfrângeri.

Cum arată clasamentul din play-out

