Rivaldo a venit în România și va urmări din tribună un meci din Superliga: ”S-a întâlnit cu antrenorul”

Farul a scris pe rețelele social media că Rivaldo a venit în vizită la unul dintre antrenamentele echipei pregătite de Ianis Zicu. Fostul mare internațional brazilian deține 10 procente din acțiunile clubului din Ovidiu.

Rivaldo a stat e vorbă cu Ianis Zicu, dar și cu directorul sportiv Zoltan Iașko, cel care are și el un procent redus din clubul de la mare, 0.10. Mai mult, Rivaldo a purtat o discuție și cu jucătorii Farului.

Câștigător al Balonului de Aur în 1999 când juca la FC Barcelona, Rivaldo va urmări din tribună meciul de duminică al Farului Constanța cu Unirea Slobozia (ora 17:30), din a treia rundă a play-out-ului Superligii României.