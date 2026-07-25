Tyson Fury l-a învins pe polonezul Mariusz Wach

Tyson Fury l-a învins pe polonezul Mariusz Wach Sporturi
SPORT.RO
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Tyson Fury, victorie înaintea duelului cu Anthony Joshua.

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FuryMariusz WachBoxGypsy King
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Boxerul britanic Tyson Fury, care va împlini în curând 38 de ani, l-a învins, vineri, în Thailanda pe polonezul Mariusz Wach, care a abandonat, ca parte a pregătirii pentru mult-aşteptatul meci împotriva compatriotului său Anthony Joshua, programat tot în acest an, informează AFP.

În sala mică de 1.500 de locuri a stadionului Max Muay Thai din Pattaya, adversarul său a renunţat la începutul celei de-a opta runde.

Fury (36 de victorii, 1 egal, 2 înfrângeri) înregistrează a doua victorie consecutivă după meciul câştigat prin decizie unanimă împotriva rusului Arslanbek Makhmudov, în aprilie anul trecut, la Londra. Cu toate acestea, „Gypsy King” îşi anunţase retragerea imediat după cea de-a doua înfrângere consecutivă suferită în faţa campionului mondial ucrainean Oleksandr Usyk la sfârşitul anului 2024 şi a trecut prin anul 2025 fără să mai lupte.

Toată atenţia sa se va îndrepta acum către „Bătălia Angliei”, meciul său programat până la sfârşitul anului împotriva lui Anthony Joshua, într-o confruntare fără precedent între cei doi grei britanici.

„One Step Closer” (cu un pas mai aproape), o ilustraţie din Ring Magazine, a fost repostată de britanic la story pe Instagram. Joshua şi el sunt reprezentaţi acolo ca cei doi regi dintr-o partidă de şah, o mână apropiindu-l pe regele Fury de viitorul său adversar. „Nu am impresia că lumea a văzut deja ce are Tyson Fury mai bun de oferit”, a declarat miercuri la Pattaya fostul dublu campion mondial la categoria grea.

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„Am trecut testul meu. Să vedem dacă Joshua îl trece pe al lui”

Obişnuit să umple stadioanele de fotbal, Fury a ales o sală foarte mică pentru acest meci de vară, cu doar 1.500 de locuri VIP disponibile. Profiturile urmează să fie donate unei asociaţii caritabile care vine în ajutorul copiilor defavorizaţi din Pattaya.

Meciul său împotriva unui adversar în vârstă de 46 de ani, care are 39 de victorii şi acum 14 înfrângeri, dintre care patru în ultimele cinci meciuri, nu a fost transmis în direct, dar va face parte dintr-o serie pe care o pregăteşte Netflix.

Joshua îl va înfrunta, la rândul său, sâmbătă, în Arabia Saudită, pe albanezul Kristian Prenga, un adversar puţin cunoscut, în primul său meci de la accidentul de maşină din Nigeria din decembrie, din care a scăpat cu răni uşoare, dar în care doi dintre prietenii săi apropiaţi şi-au pierdut viaţa.

„Am trecut testul meu. Să vedem dacă (Joshua) îl trece pe al lui”, a declarat Fury vineri, la finalul victoriei sale.

Fără să se ferească să-i adreseze remarci sarcastice compatriotului său, el a adăugat: „N-a avut niciodată curajul să urce în ring pentru a mă înfrunta. Vom vedea dacă o va face vreodată. Nu sunt convins de asta”.

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