Tyson Fury l-a învins pe polonezul Mariusz Wach

Boxerul britanic Tyson Fury, care va împlini în curând 38 de ani, l-a învins, vineri, în Thailanda pe polonezul Mariusz Wach, care a abandonat, ca parte a pregătirii pentru mult-aşteptatul meci împotriva compatriotului său Anthony Joshua, programat tot în acest an, informează AFP.

În sala mică de 1.500 de locuri a stadionului Max Muay Thai din Pattaya, adversarul său a renunţat la începutul celei de-a opta runde.

Fury (36 de victorii, 1 egal, 2 înfrângeri) înregistrează a doua victorie consecutivă după meciul câştigat prin decizie unanimă împotriva rusului Arslanbek Makhmudov, în aprilie anul trecut, la Londra. Cu toate acestea, „Gypsy King” îşi anunţase retragerea imediat după cea de-a doua înfrângere consecutivă suferită în faţa campionului mondial ucrainean Oleksandr Usyk la sfârşitul anului 2024 şi a trecut prin anul 2025 fără să mai lupte.

Toată atenţia sa se va îndrepta acum către „Bătălia Angliei”, meciul său programat până la sfârşitul anului împotriva lui Anthony Joshua, într-o confruntare fără precedent între cei doi grei britanici.

„One Step Closer” (cu un pas mai aproape), o ilustraţie din Ring Magazine, a fost repostată de britanic la story pe Instagram. Joshua şi el sunt reprezentaţi acolo ca cei doi regi dintr-o partidă de şah, o mână apropiindu-l pe regele Fury de viitorul său adversar. „Nu am impresia că lumea a văzut deja ce are Tyson Fury mai bun de oferit”, a declarat miercuri la Pattaya fostul dublu campion mondial la categoria grea.