SOCUL DE LA MIEZUL NOPTII! CFR, CAMPIOANA DIN NOU?! Cluburile din Liga 1 ar fi ales sistemul de departajare. Craiova, LOVITURA MORTALA in lupta la titlu

LPF a facut un sondaj printre cluburile din Liga 1!

Conform Gazetei Sporturilor, la intrebarea legata de modalitatea de departajare pe care ar alege-o daca Liga 1 s-ar opri, cele mai multe au ales varianta mediei punctelor castigate pe meci! Astfel, in cazul in care campionatul e suspendat joi, iar scenariul prezentat de Gazeta se confirma, CFR va lua al 3-lea titlu consectiv in Romania. De asemenea, Dinamo va scapa de retrogradare! Corespondenta cu echipele ar fi avut loc in luna iunie. Va fi interesant de vazut si cata consecventa va exista in randul echipelor care au ales metoda 'puncte pe meci', care ar scoate-o campioana pe CFR pentru numai 0.03 puncte!



Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, media de puncte si inghetarea clasamentului sunt solutiile momentului pentru finalul de sezon.

Cu o medie de 1,51 puncte castigate pe meci, FCSB ar fi tot departe de CFR si Craiova si ar incheia campionatul pe 4, sub Astra, care are 1,58 puncte luate pe partida. Botosani ar fi sub stelisti pentru doar 0,01 puncte, pe 5, iar Gaz Metan ar incheia playoff-ul pe 6.

In playout, Dinamo ar face un salt spectaculos si ar termina pe 3, cu 1,15 puncte, sub Viitorul si Sepsi. Pe ultimele 3 locuri ar fi, in ordine, Voluntari (1,05 puncte), Poli Iasi (0,94 puncte) si Chindia (0,85 puncte). In calcul nu au fost luate meciurile din ultima runda.