Sa NU vina suedezii! Lista COMPLETA a echipelor din care se alege adversara campioanei Romaniei in Champions League! Peste cine dau Craiova sau CFR

Campioana Romaniei va trebui sa treaca 4 tururi preliminare pentru a intra in grupele Champions League.

Fie ca va fi Craiova, fie ca va fi CFR, campioana va fi cap de serie in primul tur de calificare. Cele mai dificile nume din lista posibililor adversari sunt Djurgardens (Suedia) si KF Tirana (Albania). In rest, toate celelalte echipe ar trebui sa fie misiuni facile.

Intre 8 si 11 august are loc turneul preliminar, disputat intre reprezentantele ultimelor tari din clasamentul coeficientilor. Apoi, CFR sau Craiova vor intra in competitie pe 18 sau 19 august, cand e programat turul 1. Turul 2 se joaca pe 25-26 august, iar a treia runda a calificarilor pe 15 si 16 septembrie. Playofful, ultimul pas pana la grupe, e singurul care are parte de mansa dubla. Partidele se vor disputa pe 22 si 30 septembrie. Faza grupelor debuteaza pe 20 octombrie, cu o luna mai tarziu decat fusese programat initial.

Lista posibililor adversari ai campioanei Romaniei in turul 1 preliminar din Champions League:

Fola Esch (Luxemburg)

Djurgardens (Suedia)

Buducnost Podgorica (Muntenegru)

Flora Tallinn (Estonia)

Dinamo Brest (Belarus)

Riga FC (Letonia)

Connah’s Quay Nomads (Tara Galilor)

Europa FC (Gibraltar)

KI Klaksvik (Insulele Feroe)

NK Celje (Slovenia)

Ararat-Armenia (Armenia)

KuPS Kuopio (Finlanda)

KR Reykjavik (Islanda)

Sileks Kratovo (Macedonia de Nord)

KF Tirana (Albania)

Floriana (Malta)

echipa calificata dintre Linfield Belfast (Irlanda de Nord), FC Drita (Kosovo), Inter Club d’Escaldes (Andorra) sau Tre Fiori (San Marino), echipele care joaca in turneul preliminar.