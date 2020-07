BREAKING NEWS | Toti jucatorii de la Craiova si Astra, NEGATIVI! Cand se joaca partida dintre cele doua echipe

Ultimele teste din Banie si de la Giurgiu au venit cu vesti bune.

Potrivit informatiilor www.sport.ro, testele fotbalistilor de la ambele echipe au iesit negative. Partida dintre cele doua se va juca la Giurgiu, miercuri seara, de la ora 21:30.

Jucatorii din Banie continua marsul spre titlu, dupa ce in urma cu doua zile au avut si ei emotii din cauza coronavirusului.

Lucian Pretorian (team-managerul echipei), Gheorghe Ciurea (antrenor secund) si inca un membru din staff-ul echipei au fost depistat pozitiv.

Oltenii sunt pe primul loc in playoff-ul Ligii 1, cu 44 de puncte, la 4 puncte in fata CFR-ului. Craiova mai are de disputat doua meciuri, cu Astra si cu CFR Cluj.