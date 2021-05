Se anunta noul transfer de la FCSB?! Reactia lui Gigi Becali cand a fost intrebat despre jucatorul pe care a spus ca il vrea: "Nu pot sa spun toate!"

Gigi Becali si-a facut deja planurile pentru perioada de transferuri.

Patronul FCSB a fost intrebat despre unul dintre jucatorii pentru care si-a aratat interesul in trecut. Florin Stefan si-a reziliat contractul cu Sepsi cu trei etape inainte de finalul sezonului si a ramas liber de contract.

Fundasul stanga este pe placul lui Gigi Becali, care in momentul in care a fost intrebat despre el a oferit un raspuns care lasa loc de interpretari.

"Florin Stefan? Nu pot sa spun toate, da? Voi stiti ca eu nu mint, dar acum nu pot sa zic prea multe", a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

In acest sezon, Florin Stefan a jucat 20 de meciuri in tricoul lui Sepsi Sf. Gheorghe.

Patronul echipei a declarat, dupa anuntul oficial al despartirii de jucator, ca fotbalistul i-a transmis ca nu are oferta concreta, insa agentii i-ar fi promis un transfer in strainatate.

"Stefan mi-a zis ca n-are oferta concreta, dar ca vrea sa mearga in vacanta. I-au zis impresarii lui ca il vor duce in strainatate. Nu stie unde, dar i s-a promis ca va fi dus in strainatate, de impresari.

Eu i-am strans mana si i-am zis ca usa ii e deschisa daca se razgandeste. El a spus ca se gandeste sa mearga in afara, ca deja are o varsta.

Noi nu vrem sa oprim vreun jucator de la visul lui. Toti jucatorii plecati de aici nu au facut-o cu gustul amar. Suntem o familie si nu ne-am despartit de nimeni cu scandal. Noi oferim respect si cerem respect", a spus Laszlo Dioszegi pentru Look Sport.