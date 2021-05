Dezvaluiri fabuloase! "Sa faca antrenamente si cu manechine d-alea!" :)) Becali, ordin impotriva Stelei: a vrut sa trimita 10 jucatori la FCSB 2

Becali vrea cu orice pret ca echipa secunda a FCSB s-o incurce pe Steaua in drumul spre B..

Gazeta Sporturilor scrie ca patronul FCSB a vrut sa trimita nu mai putin de 10 fotbalisti de la prima echipa in lotul lui Vintila din C la turul barajului cu Afumati. Becali a fost convins cu greu si doar dupa ce i s-a explicat ca nu ar putea fi facute antrenamente normale inaintea jocului cu Clinceni. Sigur ca nu va avea probleme in fata Academicii, Gigi ar fi insistat ca pregatirea sa fie facuta cu 'manechine', dezvaluie Gazeta.

"Faceti o echipa doar cu titularii pentru meciul cu Clinceni, iar cealalta sa fie din manechine", le-a transmis Becali celor din staff.

La echipa secunda au ajuns pana la urma Nedelcu, Oaida, Simion, Buziuc si Adrian Nita, care oricum erau in plan pentru barajul cu Afumati.

Patronul ar fi vrut ca nu mai putin de 10 fotbalisti sa ajunga sub comanda lui Vintila.



Ce prim 11 a folosit FCSB cu Afumati: Tarnovanu - Nicola, Nedelcu, Filip, Serban - Oaida, Simion, Stan - Nita, Buziuc, Trif