BREAKING NEWS | Becali anunta 4 transferuri la FCSB: "Doi vin pe posturile astea, doi sunt investitie"

Gigi Becali anunta mutari in lotul FCSB dupa finalul sezonului.

Patornul FCSB spune ca echipa are nevoie de achizitii. Fara a pronunta nume, Becali anunta ca va cumpara sigur un fundas si un varf. Pe langa cele doua posturi, vrea sa investeasca si in alti fotbalisti de viitor pentru a-si completa colectia la FCSB.

"Vom face cu siguranta transferuri, avem nevoie de 4-5 jucatori. 100% vom lua un fundas central si un atacant. Asta e sigur. Dupa, e posibil sa mai fac investitii de viitor. Asa procedez eu. Iau doi fotbalisti pentru performanta imediata si doi pentru viitor, sa iau bani pe ei. N-am deloc emotii in finalul sezonului. In viata cum iti asterni, asa dormi.

Eu nu sunt microbist, am o afacere la fotbal. Am 10 milioane in cont. Daca am emotii cu banii astia in buzunar, ma bate Dumnezeu. Societatea mea e e plus si mai are si marfa de vanzare in valoare de 50 sau 60 de milioane de euro. Eu vreau campionatul doar pentru ca aduce bani. Daca nu aducea bani, nu ma interesa", a spus Becali pentru gsp.ro.