"Am fost criticat ca sunt naiv!" Edi Iordanescu nu intra in jocul lui Becali. Cum raspunde acuzatiilor din ultimele zile

Edi Iordanescu a raspuns acuzatiilor venite la adresa CFR-ului.

CFR Cluj si FCSB sunt in lupta directa pentru castigarea campionatului in acest sezon, iar oficilii ros-albastrilor nu s-au ferit sa faca acuzatii grave la adresa rivalilor.

Gigi Becali i-a acuzat ardeleni de intelegere cu Academica Clinceni, in timp ce MM Stoica a sustinut ca gruparea din Gruia i-ar fi oferit un contract lui Rusescu.

Edi Iordanescu a refuzat insa sa intre in clinci cu Becali, sustinand ca nu este interesat de astfel de discutii.

"Nu ma intereseaza, la fel cum nu ma intereseaza nici atacurile nici la adresa echipei, nici la adresa mea. Am fost criticat ca sunt naiv, ca nu stiu in ce intru, ca vin la o echipa care inchide un ciclu, ca este o echipa imbatranita. Nu le-am dat importanta, nu le dau nici acum. Nu ma intereseaza astfel de sicane, de critici", a spus Edi Iordanescu la conferinta de presa.

CFR Cluj va intalni Universitatea Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco, in etapa a opta din playoff-ul Ligii 1, sambata, de la ora 21.30. Cele mai importante faze vor putea fi urmarite pe sport.ro.

”Nu stiu daca sa ma bucure sau sa ma nelinisteasca faptul ca Universitatea Craiova nu traverseaza cea mai buna perioada, pentru ca, si data trecuta cand am intalnit-o, nu venea dupa o perioada foarte buna si totusi a reusit jocuri foarte bune si cu noi si cu FCSB. Este o echipa care nu are nevoie de prezentare, cu calitate individuala, cu valoare, cu organizare de joc, o echipa ranita, dar totusi calificata in finala Cupei.

Jocul de ieri, impotriva celor de la Targu-Jiu, nu este foarte edificator, pentru ca au modificat foarte mult, au menajat jucatori, au fost sub protectia rezultatului din tur si nu trebuie sa ne lasam indusi in eroare. Craiova are resurse si sunt sigur ca in continuare spera pentru ca matematic este foarte posibil si pentru ei sa castige campionatul”, a mai spus antrenorul ardelenilor.