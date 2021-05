Becali se pregatea sa ofere 1 milion de euro pe el, insa acum poate veni gratis! Florin Stefan si-a reziliat contractul cu Sepsi

Sepsi OSK a anuntat oficial ca s-a despartit de Florin Stefan.

Juctorul de 25 de ani, cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro este un membru al nationalei U21 care facea spectacol la Campionatul European din 2019. Dupa acel turneu, Gigi Becali a declarat constant ca isi doreste sa il aduca la FCSB.

De altfel, Becali a facut mai multe oferte pentru el, cea mai mare in valoare de 1 milion de euro, insa covasnenii au refuzat.

Sepsi s-a despartit de mai multi jucatori in ultimele 24 de ore. Simone Rapp, Rachid Bouhenna sau Bryan Nouvier au plecat deja de la echipa, desi pana la finalul playoff-ului mai sunt 3 etape.



Florin Stefan a evoluat in 20 de meciuri in acest sezon si a oferit doua pase de gol. Are o selectie in nationala mare. In 2019 era titular intr-un duel cu Malta, jucat la Ploiesti, castigat de Romania cu 1-0.