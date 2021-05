Becali va trebui sa bage mana adanc in buzunar! Jucatorul dorit de patronul FCSB vrea la un club din strainatate

Gigi Becali isi poate luat adio de la unul dintre jucatorii pe care i-a dorit la FCSB.

Florin Stefan s-a despartit de Sepsi Sfantu Gheorghe. Directorul sportiv al formatiei covasnene, Attila Hadnagy, a dezvaluit ca jucatorul nu a mai dorit sa continue, vrand sa semneze cu o formatie din strainatate.

Contractul lui Florin Ștefan cu Sepsi expira la finalul acestui sezon, insa oficialii clubului din Sfantu Gheorghe au decis sa rupa deja colaborarea din moment ce fotbalistul ii anuntase ca nu mai doreste sa continue din vara.

Stefan a sosit la Sfantu Gheorghe, in 2018, liber de contract, de la Daco-Getica.

"Nu a mai vrut sa prelungeasca cu noi. A zis ca vrea sa plece in strainatate si atunci am zis sa nu-l mai tinem degeaba inca o luna si am reziliat de comun acord contractul. Mi-a zis ca are niste echipe din strainatate, nu e nimic concret, dar are niste vorbe", a declarat Attila Hadnagy, pentru ProSport.

Florin Stefan putea ajunge la FCSB in urma cu doi ani. Gigi Becali le-a pus 500 de mii de euro pe masa celor de la Sepsi, insa mutarea nu s-a mai facut.

"O singura data a facut Gigi Becali o oferta, prin doamna Anamaria Prodan, pentru Florin Stefan. S-a intamplat mai de mult. Au spus ca dau 500 de mii de euro pentru Stefan, noi am cerut un milion si aici s-a terminat. Numai prin intermediul doamnei Prodan am discutat, nu am vorbit niciodata cu Gigi Becali", declara Dioszegi, la PRO X, în vara anului trecut.