"Scoatem inima, o curatam si o bagam la loc, ca pe o piesa de masina" DETALII INCREDIBILE despre operatia suferita de George Tucudean in strainatate! Bunicul sau a confirmat tot!

George Tucudean (27 de ani), golgheterul CFR-ului, a fost operat la inima la o clinica din Austria. CFR a negat informatia, dar bunicul fotbalistului confirma totul.

George Tucudean a suferit o operatie pe cord la Viena, in Austria. CFR Cluj a negat faptul ca atacantul ar avea probleme la inima, dar bunicul sau spune altceva.

Tucudean a ratat dubla Romaniei cu Suedia si Insulele Feroe. Oficial, el a fost accidentat la picior. In realitate, "Tucu" a ajuns pe masa de operatie la Viena!

Gheorghe Cosma, bunicul lui George Tucudean, a vorbit pentru cotidianul Libertatea.

"A suferit o interventie la camera dreapta a inimii. I-au cauterizat o chestie pe acolo. Avea suflu sistolic. Il sugruma la efort. Avea puls mare", a spus acesta.

Potrivit lui Gheorge Cosma, "inima e scoasa, curatata si bagata la loc".

"Doctorii mi-au spus asa: <<Nu va ingrijorati! Scoatem inima, o curatam si o punem la loc, ca pe o piesa de masina>>", a mai zis el.

Tucudean nu are voie sa faca efort pana pe 9 aprilie, iar la antrenamente va reveni dupa data de 20! Pana atunci, el va sta acasa, la Arad.

O sportiva din Romania care a mai avut o astfel de afectiune este Cristina Pirv (46 de ani), cea mai valoroasa jucatoare de volei a tuturor timpurilor din Romania.

"Am avut ce are Tucudean. Cand aveam crize, am avut pulsul si 240-260. Am jucat o luna si jumatate asa. Doctorii de la Novara, echipa unde am jucat, au stiut de probelma asta a mea, dar nu mi-au spus pentru ca la mijloc era un meci foarte important si trebuia sa joc. In timpul meciurilor vedeam negru, dar nu am lesinat niciodata. Dupa am facut noi teste. Pe bicicleta, pulsul crestea de la 80 la 180. Medicii mi-au spus initial ca nu voi mai putea juca", a povestit ea pentru Gazeta Sporturilor.

Operatia prin care a trecut Tucudean se numeste Ablatie Cardiaca



Operatua suferita de George Tucudean, dar si de Cristina Pirv, Marian Dragulescu si Catalina Ponor, se numeste Ablatie Cardiaca si presupune cicatrizarea sau inlaturarea completa a tesutului inimii care provoaca tulburari de ritm cardiac. Operatia este reocmandata persoanelor mai varstnice, precum si celor care sufera de sindromul Wolff-Parkinson-White.