Are 32 de meciuri la seniori si costa deja 130.000.000 euro! Pustiul necunoscut pana acum pentru care Real Madrid, United si City au pornit licitatia

130.000.000 de euro costa un pusti portughez de doar 19 ani, care a marcat pana acum de 10 ori in prima liga pentru Benfica.

Joao Felix este noua stea a fotbalului lusitan si urmasul lui Cristiano Ronaldo in echipa nationala. Cel putin asta vor sa creada suporterii Benficai, dar si sefii clubului, care i-au fixat deja un pret colosal: 130.000.000 euro!

Joao Felix a debutat in acest sezon si a devenit titular la cea mai tare echipa a Portugaliei. El a dat 10 goluri in Liga Sagres, in 19 aparitii, si a mai jucat de 7 ori in cupele europene.

Presa de la Lisabona, dar si publicatii din Anglia si Spania, noteaza ca de Joao Felix au inceput sa se intereseze Real Madrid, Manchester United si Manchester City.



Real Madrid vrea sa continue campania de intinerire a echipei, pornita cu Vinicius Junior, in timp ce Guardiola il vede pe Felix un inlocuitor ideal pentru David Silva.

De cealalta parte, Manchester United va avea la dispozitie circa 700.000.000 euro pentru transferuri in vara, scriu englezii.