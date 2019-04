Becali da afara 3 dintre cei mai bine platiti fotbalisti de la FCSB pentru a economisi 65.000 euro pe luna! Doi dintre ei au fost adusi pentru titlu

Adusi in iarna pentru a fi "vedete" la FCSB si a castiga titlul in Liga I, Adrian Stoian si Florentin Matei se vor desparti de formatia ros-albastra la finalul sezonului.

Gigi Becali i-a "curatat" repede pe Adrian Stoian si Florentin Matei, cei doi fotbalisti adusi in iarna pentru a ajuta FCSB sa castige lupta cu CFR pentru titlu. 2 aparitii, in cazul lui Stoian, respectiv 6, in cazul lui Matei, l-au convins pe excentricul patron al FCSB ca cei doi jucatori "nu sunt ce trebuie". La vara, el spune ca va scapa de ei.

Gigi Becali spune ca la FCSB urmeaza o noua revolutie si vrea sa scape de mai multi jucatori care nu au performat la nivelul asteptarilor, dar nici la nivelul banilor pe care ii incaseaza.

Patronul FCSB l-a mai numit si pe Raul Rusescu ca fiind pe lista fotbalistilor de care echipa ros-albastra se va desparti.

Economiseste 65.000 euro pe luna



In spatele ideii lui Becali de a transforma echipa se afla, insa, si factorul financiar. Stoian, Rusescu si Matei sunt trei dintre cei mai bine platiti jucatori de la FCSB. Acest lucru a contribuit la decizia de a-i trece pe lista neagra.

Adrian Stoian a venit in Italia pe un salariu de 30.000 euro lunar, in timp ce Rusescu incaseaza 20.000 de euro in fiecare luna. Florentin Matei primeste mai putin decat ceilalti doi, dar tot este mai bine platit decat jucatori ca Florinel Coman ori Dennis Man. 15.000 euro pe luna are Matei.