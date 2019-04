Declaratie INCREDIBILA! "Generatia de Aur" a fost desfiintata! "E boala sa fii pe locul 8 si sa spui ca esti de aur"

Alin Stoica, fost jucator la Steaua si Anderlecht, a oferit o declaratie neasteptata.

Alin Stoica, fiul fostului mare mijlocas al Stelei, Tudorel Stoica, a oferit astazi mai multe declaratii controversate. Alin a vorbit despre performantele "Generatiei de Aur".

Romania a ajuns in 1994 in sferturile Campionatului Mondial din Statele Unite si a fost foarte aproape de calificarea in semifinalele turneului.

Cu toate acestea, Alin Stoica este de parere ca nu ei ar fi trebuit sa primeasca supranumele de "Generatia de Aur", ci Steaua 86, echipa care a castigat Cupa Campionilor Europeni.

"Locul 8 nu se premiaza. E boala sa fii pe locul 8 si sa spui ca esti de aur! Locul 8 nu e de aur, doar primul e de aur. Ce facem, ne mintim? Generatia de Aur este Steaua 1986, ei au ridicat trofeul", a spus Alin Stoica pentru Gazeta Sporturilor.