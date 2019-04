Pustiul lui Juve, victima scandarilor rasiste dupa ce a marcat cu Cagliari! Reactia neasteptata a lui Bonucci: "E si vina lui! Nu trebuia sa faca gestul ala!"

Moise Kean e noul star in devenire al lui Juventus.

Pustiul in varsta de doar 19 ani a marcat din nou pentru Juve, golul 2 al meciului cu Cagliari, partida castigata de "Batrana Doamna" cu 2-0.

Imediat dupa ce a marcat golul, Kean a mers in fata galeriei lui Cagliari si s-a bucurat pentru reusita sa. Fanii gazdelor l-au luat imediat in colimator si au inceput scandarile rasiste. Kean s-a plans la finalul meciului pe retelele de socializare, insa Bonucci nu-i da dreptate 100%.

Bonucci, jucator cu mult mai multa experienta, considera ca mai tanarul sau coechipier ar fi trebuit sa fie mai temperat in gesturi.



"Kean stie ca atunci cand marcheaza este in centrul atentiei. Ar fi trebuit sa se bucure alaturi de noi, de colegii lui. Stie si el ca ar fi putut proceda altfel. Cred ca e si vina lui in proportie de 50%, nu ar fi trebuit sa se bucure in fata suporterilor echipei adverse si atunci nici acei fani nu ar fi reactionat asa. Suntem profesionisti, trebuie sa fim un exemplu, nu sa provocam", a declarat Bonucci.