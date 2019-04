A dat jocurile copilariei pe cantonamente si a plecat de acasa la 13 ani! Cum a ajuns Razvan Marin un fotbalist de 12.000.000 euro: "A inceput de la tata, dar totul i se datoreaza mamei"

Razvan Marin, mijlocas cumparat de Ajax cu 12.000.000 de euro de la Standard Liege, potrivit presei olandeze, a vorbit intr-un interviu acordat bloggerului Otrava.

Razvan Marin il va inlocui din vara la Ajax pe Frenkie de Jong. De Telegraaf a scris saptamana trecuta ca formatia batava va plati 12.000.000 euro pentru transferul romanului de 22 de ani.

Razvan Marin este international roman si evolueaza in Belgia de doi ani, de cand a fost vandut de Viitorul la Standard. Inainte sa faca marele pas catre Ajax, el a vorbit intr-un interviu acordat bloggerului Otrava.

Mijlocasul a povestit ca a plecat de acasa prima data la doar 13 ani pentru a-si indeplini marele vis, acela de a deveni fotbalist. Tatal sau i-a transmis "microbul", dar mama are marele merit de a-l fi cultivat.

"A contat foarte mult ca tata a fost fotbalist, m-a ambitionat foarte tare acest lucru. Ma bucur ca am putut sa cresc alaturi de un fotbalist, pentru ca am avut ce sa invat de la el.

Cred ca de la tata s-a transmis acest microb. Cand aveam sase ani, i-am spus ca vreau sa joc fotbal. M-a luat de mana si m-a dus la Pro Luceafarul. A fost o perioada foarte frumoasa in care ma bucuram de fotbal, era o joaca pentru mine, nu am sa uit niciodata acea perioada si nici pe antrenorii de acolo.

(...)

Imi aduc aminte ca intr-o vara eram in vacanta la Mamaia, la hotelul domnului Hagi, si acolo era domnul Zoli Iasko. A venit tata si i-a spus ca poate sa ma duca si pe mine la antrenamente pe perioada vacantei, sa vad cum e. La inceput nu am vrut, pentru ca aveam doar 12 ani si nu voiam sa plec de acasa. Anul urmator am mers intr-un cantonament la Brasov pentru niste probe si uite asa am ajuns la academie la 13 ani. A fost dificil la inceput, dar m-am acomodat", a povestit Razvan Marin.

Tanarul mijlocas a mai spus ca a avut o relatie foarte buna si deschisa cu Gica Hagi si a povestit cum a decurs transferul in Belgia.

"Am avut o relatie foarte buna cu domnul Hagi, ma sfatuia foarte mult. E greu de explicat in cuvinte cum il vad eu. Nici nu stiu ce as mai putea sa ii spun, cred ca i-am spus tot ce aveam de spus.

Dansul a reactionat intr-un mod placut cand a fost vorba de o oferta pentru mine. Eram in cantonamentul de iarna in Cipru si m-a chemat in receptia hotelului. Mi-a explicat ce si cum si mi-a zis ca el este de acord cu vanzarea si ca depinde doar de mine daca accept sau nu", a mai povestit Razvan Marin.

Razvan Marin mai spune ca tatal sau este intotdeauna primul pe care il suna pentru un sfat.

"Mereu primesc sfaturi noi de la tata, este prima persoana pe care o sun dupa meciuri. Ma sfatuiesc mereu cu familia", a mai spus el.

In final, Razvan Marin a mai dezvaluit care este echipa sa favorita.

"De mic mi-a placut Barcelona, dar tot timpul am spus ca mi-as dori sa ajung intr-un campionat cat mai puternic si la o echipa cat mai puternica", a mai afirmat el.

"Familia si sanatatea sunt cele mai importante lucruri. Cele mai frumoase momente sunt in familie si trebuie sa ne bucuram de ele, pentru ca nu stim niciodata ce se poate intampla" - Razvan Marin

"Mama a fost mereu langa mine. Mama ma ducea la antrenamente, statea cu mine, ma ducea si ma aducea de la scoala. Ei trebuie sa ii fiu recunoscator pentru ca a facut multe sacrificii pentru mine" - Razvan Marin