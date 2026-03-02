După ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Gigi Becali a anunțat că vrea să construiască o echipă mult mai puternică pentru următoarea stagiune.

Mai poate ajunge Mario Tudose la FCSB?! Dani Coman: ”Vom sta la masa negocierilor pentru orice jucător!”

Mario Tudose a fost dorit la FCSB în toamnă, însă, în cele din urmă, transferul nu s-a mai realizat, iar fotbalistul a rămas la FC Argeș.

Patronul de la FCSB susținea la acel moment că cele două cluburi s-au înțeles să facă o ”românească”, astfel încât Benfica, clubul care deține 50% din drepturile federative ale lui Tudose, să iasă în pierdere.

Astfel, oferta care urma să fie înaintată clubului din Trivale să fie doar de 400.000, astfel încât Benfica să primească doar 200.000 de euro în schimbul fotbalistului. Alte 600.000 de euro ar fi urmat să intre în conturile piteștenilor.

În cele din urmă, mutarea a picat după ce piteștenii ar fi solicitat o sumă mai mare decât cea stabilită inițial.

FCSB a ratat calificarea în play-off, în timp ce FC Argeș va încheia sezonul regulat în primele șase echipe și se va înscrie în lupta la titlu. Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a fost întrebat dacă mai există vreo șansă ca transferul lui Mario Tudose la FCSB să se realizeze.

Oficialul formației din Trivale susține că niciun transfer nu poate fi exclus, însă a subliniat că, în momentul de față, sunt anumite discuții doar cu un club din Germania, fără a exista însă o ofertă concretă pentru fundașul de 21 de ani.

”Deocamdată nu avem nicio ofertă scrisă pentru Tudose. Suntem în discuții cu o echipă din Germania, dar nu avem nicio ofertă concretă. Așa cum am l-am lăsat pe Caio, am lăsa să plece orice jucător.

Vom sta la masa negocierilor pentru orice jucător, la suma pe care o cerem noi. Dacă nu vrea jucătorul, nu pleacă. Tudose este un jucător de mare viitor, un jucător de lot național de tineret și cu șanse mari să îl vedem la echipa națională mare”, a spus Dani Coman la Digi Sport.