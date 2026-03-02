După ce echipa a încheiat etapa #29 pe locul 7, cu 46 de puncte, Gigi Becali a anunțat măsuri ferme pentru a evita un nou eșec în viitor.

Patronul roș-albaștrilor vrea să înființeze un departament de scouting, care să identifice și să propună transferuri din străinătate.

Gigi Becali a anunțat patru veniri: „Toți sunt dispuși să colaboreze”

Prima variantă pentru a conduce acest proiect este Adrian Ilie, fost mare internațional, care s-a arătat dispus să colaboreze.

„Am vorbit cu Adi Ilie și a zis că azi sau mâine vine să discutăm. Am mai vorbit cu încă vreo trei români din străinătate, care lucrează la echipe din ligile inferioare.

Sunt tineri care se ocupă de fotbal și toți au spus că sunt dispuși să colaboreze. Vor fi scouteri.

Dar trebuie să colaborăm și cu scouterii mari, care au sute de jucători în portofoliu. Nu se mai poate. Trebuie să întărim echipa”, a declarat Gigi Becali.

FCSB a ratat luni seara prezența în play-off, în timp ce Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte.

Rapid și Dinamo au câte 52, U Cluj are 51, CFR Cluj 50, iar FC Argeș a prins ultimul loc de play-off cu 49 de puncte.