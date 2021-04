Scandal la Iasi! Suporterii s-au dus la stadion, iar Nicolo Napoli a chemat 'mascatii'! Tensiunea atinge noi limite in Copou

Echipa moldoveana sta pe un butoi de pulbere, iar fanii au simtit nevoia sa intervina.

Acestia s-au prezentat la stadion, chiar inainte de iesenii sa plece la Buzau, pentru a discuta cu antrenorul Nicolo Napoli, care i-a exclus din lot pe doi dintre cei mai buni jucatori, Andreas Calcan si Andrei Cristea. Italianul nu a dorit sa discute cu acestia, iar clubul a chemat 'mascatii', pentru ca situatia sa nu degenereze si sa fie aplanata, anunta GSP.



Pentru a nu aparea surprize pe traseu, autocarul Politehnicii a plecat escortat din Iasi. Cu cateva minute inainte, Napoli a organizat o conferinta de presa pe care nu a anuntat-o! Daca vineri spunea ca a cerut excluderea lui Calcan pentru ca nu a discutat cu el intre patru ochi pe marginea faptului ca l-a jignit joi si pe Cristea pentru ca i-a adresat cuvinte nelalocul lor in timpul partidei cu FC Voluntari, Napoli a schimbat placa azi.

"Au fost probleme la antrenament.Cristea si Calcan s-au bagat in fata. S-a exagerat, au zis ca nu-s antrenor bun, ca nu fac asta, ca nu fac asta. Am mers la Antohi si Melinte, la Consiliul Director, si am zis ori eu ori Cristea si Calcan. S-a decis sa raman eu", a spus antrenorul lui Poli.

Consiliul Director a anuntat ca va analiza luni situatia existenta dupa ce va asculta si punctul de vedere al fotbalistilor.