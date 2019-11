Saracii din Liga 1! Care e cel mai mare salariu lunar la Clinceni! Dezvaluiri de ultima ora din interiorul clubului

Antrenorul celor de la Academica Clinceni a dezvaluit in direct la PRO X care este plafonul salariilor la echipa sa.

Cea mai surprinzatoare echipa promovata in Liga 1, Academica Clinceni ocupa penultima pozitie in actualul sezon, cu 11 puncte in 15 etape. Micuta comuna din judetul Ilfov are aproximativ 5000 de locuitori. Echipa sufera din punct de vedere al lotului si Ilie Poenaru spune ca spera ca in iarna echipa sa se intareasca si sa realizeze obiectivul de a ramane in Liga 1.

Cu toate acestea, Clinceni a reusit o surpriza placuta in Cupa Romaniei, unde s-a calificat in sferturile competitiei. Echipa antrenata de Ilie Poenaru a invins-o pe Botosani cu 2-0 in optimi.

Ilie Poenaru a dezvaluit in direct la PRO X la cat ajunge cel mai mare salariu de la echipa sa:

"Nu stiu ce buget avem. Sunt calculele conducerii, cu drepturile din televiziune si cu ce au mai fost. Nu avem niste salarii mari, suntem sub Hagi. Nu ajunge niciun salariu la 5000 de euro in momentul de fata. E posibil ca acum in iarna prin anumite sponsorizari sa ridicam putin plafonul salarial, pentru ca mai avem nevoie de intarirea lotului ca sa evitam retrogadarea. In momentul de fata stam destul de rau si numeric. In meciul de la Cluj am avut pe banca 4 copii sub 21 si al cincilea, Octav Vilceanu, 22 de ani si el. Deci cu cinci copii pe banca sa mergi sa te bati cu Clujul, spune mult", a spus Ilie Poenaru la PRO X.

Recent, Hagi spunea ca la Viitorul cel mai mare salariu este de 5000 de euro:

"Salariul fix cel mai mare de la Viitorul este de 5.000 de euro. Va las pe voi sa spuneti daca am facut bine sau nu, dar acesta e cel mai mare salariu fix de la noi. Dupa aceea, sunt bonusurile. Dar bonusurile la mine inseamna performanta mare. Cat de mare o faci, atat de mult poate sa iti vina si bonusul", spunea Hagi.