CFR CLUJ - ACADEMICA CLINCENI 3-0 | "Nu vreti sa stiti ce a fost la noi in vestiar la pauza!" Dan Petrescu a facut scandal la pauza! Ce spune Deac despre meci 

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 pe teren propriu in meciul contra celor de la Clinceni. La pauza scorul a fost 0-0 dupa o repriza in care clujenii au cerut doua lovituri de la 11 metri. In partea a doua, CFR a inceput in forta si a primit penalty la 7 minute dupa debutul reprizei. Lovitura de la 11 metri a fost transformata de Culio. In minutul 68 Traore a punctat pentru 2-0, iar doua minute mai tarziu, Deac a stabilit scorul final, 3-0 pentru campioana Romaniei. La finalul partidei, Deac a vorbit despre partida si explica ce s-a intamplat la pauza, dupa o prima repriza fara gol marcat de clujeni.

"A fost un meci greu, o echipa care se inchide foarte bine, nu ne-am creat foate multe ocazii in prima reprza. Ma bucur ca am reusit sa dau gol, pentru fiica mea de 5 ani si ii fac un cadou cu ocazia asta. Nu ati vrea sa stiti ce a fost la noi in vestiar la pauza. Eram si noi constienti ca acest meci trebuia castigat, chiar daca dadeam gol in iultimul minut. Toti adversarii care vin aici se motiveaza foarte bine.



Am pregatit toata saptamana acest meci. Sincer am venit dupa o infrangere rusionoasa, a fost o infrangere dureroasa, e bine ca ne-am trezit, ca echipa a avut reactie. Nu stiu cum va arata Rennes, e important cum vom arata noi. Meciurile tari pe care le-am jucat aici, am iesit invingatori din ele. Acum avem timp sa ne gandim si la meciul cu Rennes. Era foarte important sa castigam acest meci, de maine putem sa ne gandim la meciul cu Rennes", a declarat Deac la finalul partidei.

Lacina Traore: "Imi obosise piciorul!"

Traore a fost la un pas de ratarea campionatului, dupa ce a driblat doi adversari si portarul si a ramas cu poarta goala. In cele din urma mingea ajuns la Deac care sutat din careu si a marcat. La finalul partidei, Traore a explicat motivul pentru care nu a mai apucat sa suteze la poarta.

"In prima repriza nu a fost usor. Am vrut sa dau la poarta, dar imi obosise piciorul si a venit Deac si a rezolvat faza. Speram cu Rennes sa jucam la fel de bine", a declarat Traore la finalul partidei.